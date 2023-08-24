Прибыль «Газпром нефти» упала почти в два раза

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний «Газпром нефть» сообщила о падении прибыли в первом полугодии 2023 года на 40,1 процента, до 304,413 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на финансовую отчетность по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) пишет «Коммерсантъ».

Выручка сократилась на 14,6 процента, до 1,55 триллиона рублей, причем во втором квартале она была ниже, чем в первом — 821,6 миллиарда против 835,8 миллиарда рублей.

Операционные расходы за указанный период упали на 5 процентов, до 1,162 триллиона рублей, а операционная прибыль — на 33,6 процента, до 389,875 миллиарда рублей.

В последний раз компания раскрывала финансовую отчетность по итогам 2021 года, затем воспользовалась правом не публиковать показатели из-за санкций западных стран. В мае «Газпром нефть» рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год на уровне 81,94 рубля за одну обыкновенную акцию с учетом уже уплаченных 69,78 рубля.