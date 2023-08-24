В Рыбсоюзе назвали причины роста производства мороженой рыбы
Сезонный рост производства в России мороженой рыбы и рыбных пресервов связан с успешной лососевой путиной, переориентацией экспортных потоков и ростом стоимости жести для консервных банок. Об этом говорится в оценке аналитиков, опубликованной в Telegram-канале Рыбного союза.
По данным Росстата, в июле производство мороженой рыбы в России выросло на 42,9%, до 441,4 тыс. тонн, а рыбных пресервов на 32,2%, до 22,7 млн условных банок. При этом
производство мороженого рыбного филе сократилось на 3,2% — до 17,6 тысячи тонн, а рыбных консервов — на 3,6%, до 39,3 миллиона условных банок.
По данным аналитиков, на ускорение роста производства мороженой рыбы могли повлиять высокие темпы лососевой путины на Дальнем Востоке, где к 22 августа вылов тихоокеанских лососей достиг 545 тысяч тонн.
«Это один из самых высоких показателей в истории промысла», - отметили в Рыбном союзе.
Также на рост темпов производства оказали влияние географическая переориентация экспортных потоков, «которая влечет за собой увеличение объемов поставок мороженой рыбы с минимальной степенью переработки», и рост цен на жесть для консервных банок.
«На фоне этого фактора растет экономическая привлекательность пресервов (их выпускают в основном в пластиковых упаковках)», - пояснили в Рыбном союзе.
Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о подорожании икры до конца года. По его словам, рост цены может составить 25%. При этом зампред Рыбного союза Сергей Гудков прогнозирует снижение стоимости горбуши и икры в начале осени благодаря рекордному за пять лет вылову лососевых.