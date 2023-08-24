Lego начнет продажу наборов для обучения слепых детей чтению

Компания Lego с сентября начнет продажу наборов для слепых и слабовидящих детей, с помощью которых они смогут изучать буквы и цифры. Как сообщает The Guardain, наборы будут охватывать англоязычный алфавит и цифры от 0 до 9.

На каждом кирпичике из специальных наборов есть шипы, которые расположены в виде символов шрифта Брайля. Сами детали были изготовлены и протестированы в сотрудничестве с организациями помощи слепым детям в разных странах мира.

Всего в комплекте 287 деталей пяти цветов. Все они могут использоваться с другими комплектами Lego. К набору прилагается инструкция по организации образовательных игр для ребенка. Одна из идей — выкладывать кирпичиками послания друг другу.