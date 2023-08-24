«Детский мир» зафиксировал предельные цены на товары для школьников

Ретейлер «Детский мир» зафиксировал предельные цены на отдельные позиции школьной формы, канцелярские принадлежности, товары для детского творчества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС РФ.

В пресс-службе отметили, что ретейлер реализовал инициативу ФАС по фиксации цен с целью повышения доступности школьных товаров перед началом нового учебного года.

По ряду категорий, уточнили в ведомстве, «Детский мир» значительно снизил цены. В частности, была снижена стоимость рюкзаков.