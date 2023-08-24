Сеть ресторанов Subway купит инвестиционная компания

Сеть ресторанов быстрого питания Subway объявила о приобретении компании Roark Capital. Сделка является важной вехой в многолетней трансформации бизнеса Subway, отмечается в пресс-релизе компании.

Сумма сделки не разглашается, однако ранее СМИ оценивали стоимость Subway почти в $10 млрд.

Roark Capital – частная инвестиционная фирма, управляющая активами на сумму $37 млрд. Основная специализация компании – вложения в сферу услуг и франчайзинговые бизнес-модели. Roark Capital контролирует такие известные бренды, как Carvel, Cinnabon, Buffalo Wild Wings.

Гендиректор Subway Джон Чидси подчеркнул, что сделка отражает потенциал роста Subway и значительную ценность ее бренда. После смены владельца компания намерена продолжить реализацию стратегии, ориентированной на наращивание продаж, внедрение инноваций и международную экспансию.