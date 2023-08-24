Киев внес Philip Morris и Japan Tobacco в список «спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло в список «международных спонсоров войны» табачные компании Philip Morris International и Japan Tobacco International из-за работы в России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Они продолжают работать в РФ и пополнять бюджет агрессора. Именно поэтому НАПК внесло двух лидеров табачного рынка Philip Morris International и Japan Tobacco International в перечень международных спонсоров войны», — говорится в тексте.

По данным агентства, выручка подразделения Philip Morris в России в 2022 году выросла на 8% до 140,3 миллиардов рублей с чистой прибылью в 48,2 миллиарда рублей. Кроме того компания инвестировала более 14 миллиардов рублей в локализацию производства табачных стиков для IQOS на территории фабрики в Ленинградской области. Japan Tobacco в НАПК обвинили в лидерстве на рынке РФ с долей 34,9%.