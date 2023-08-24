В Болгарии формируют комиссию по переводу завода "Лукойла" на нероссийскую нефть

Экспертная рабочая группа, сформированная властями Болгарии, обеспечит координацию деятельности государства по обеспечению поэтапного перехода нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас" к переработке нероссийской нефти. Об этом сообщает правительственная информационная служба по итогам заседания Совета безопасности при правительстве страны.

"В правительстве будет создана экспертная рабочая группа, которая будет координировать всю необходимую работу по поэтапному переходу нефтеперерабатывающего завода в Бургасе к переработке нефти нероссийского происхождения. С этой целью будет подготовлен конкретный график", - говорится в сообщении.

В 2022 году Европейская комиссия в виде исключения разрешила Болгарии выполнение контрактов на покупку, импорт и передачу российской сырой нефти, доставленной в страну морским путем до конца 2024 года, однако в конце весенней сессии парламента представители правящего большинства внесли на рассмотрение Народного собрания предложение о досрочном завершении ее поставок. Ожидается, что оно будет рассмотрено на осенней сессии парламента, которая начнется 1 сентября.