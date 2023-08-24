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В Болгарии формируют комиссию по переводу завода "Лукойла" на нероссийскую нефть

Экспертная рабочая группа, сформированная властями Болгарии, обеспечит координацию деятельности государства по обеспечению поэтапного перехода нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас" к переработке нероссийской нефти. Об этом сообщает правительственная информационная служба по итогам заседания Совета безопасности при правительстве страны.

В Болгарии формируют комиссию по переводу завода "Лукойла" на нероссийскую нефть
© РИА Новости

На заседании обсуждались возможные риски при досрочном прекращении поставок российской нефти для нужд нефтеперерабатывающего завода, рассматривались доклады, представленные спецслужбами страны и профильными министерствами.

"В правительстве будет создана экспертная рабочая группа, которая будет координировать всю необходимую работу по поэтапному переходу нефтеперерабатывающего завода в Бургасе к переработке нефти нероссийского происхождения. С этой целью будет подготовлен конкретный график", - говорится в сообщении.

В 2022 году Европейская комиссия в виде исключения разрешила Болгарии выполнение контрактов на покупку, импорт и передачу российской сырой нефти, доставленной в страну морским путем до конца 2024 года, однако в конце весенней сессии парламента представители правящего большинства внесли на рассмотрение Народного собрания предложение о досрочном завершении ее поставок. Ожидается, что оно будет рассмотрено на осенней сессии парламента, которая начнется 1 сентября.