Boeing обнаружил новые неполадки в самой продаваемой модели

Компания Boeing обнаружила, что ее крупнейший поставщик неправильно просверлил отверстия в компоненте, который помогает поддерживать давление в салоне реактивного самолета 737 Max, что угрожает срывом поставок самой продаваемой модели, сообщает Bloomberg.

Эта проблема не представляет угрозы безопасности, заявило федеральное управление гражданской авиации. Но это еще одна сложность для компании, которая замедляет темпы производства семейства 737, одновременно сталкиваясь с трудностями в цепочке поставок и последствиями забастовки в компании-поставщике Spirit AeroSystems Holdings, Inc. Он производит около 70% узкофюзеляжных реактивных самолетов.

Акции Boeing упали на 4,2% в ходе внебиржевых торгов на сообщениях о проблемах с выпуском 737 Max. В этом году акции выросли на 20% из-за резкого роста спроса на путешествия и новые реактивные лайнеры.