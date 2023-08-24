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Boeing обнаружил новые неполадки в самой продаваемой модели 737 Max

Компания Boeing обнаружила, что ее крупнейший поставщик неправильно просверлил отверстия в компоненте, который помогает поддерживать давление в салоне реактивного самолета 737 Max, что угрожает срывом поставок самой продаваемой модели, сообщает Bloomberg.

Boeing обнаружил новые неполадки в самой продаваемой модели
© globallookpress.com

Эта проблема не представляет угрозы безопасности, заявило федеральное управление гражданской авиации. Но это еще одна сложность для компании, которая замедляет темпы производства семейства 737, одновременно сталкиваясь с трудностями в цепочке поставок и последствиями забастовки в компании-поставщике Spirit AeroSystems Holdings, Inc. Он производит около 70% узкофюзеляжных реактивных самолетов.

Акции Boeing упали на 4,2% в ходе внебиржевых торгов на сообщениях о проблемах с выпуском 737 Max. В этом году акции выросли на 20% из-за резкого роста спроса на путешествия и новые реактивные лайнеры.

По оценкам экспертов, производственный сбой приведет к некоторым задержкам поставок Boeing 737 в ближайшем будущем, включая передачу машин малайзийским авиалиниям. В настоящее время компания проводит проверки и определяет, сколько моделей пострадало и какие дополнительные работы необходимы. Пока неясно, сможет ли Boeing поставить 400-450 самолетов семейства 737 в этом году.