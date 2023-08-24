В Болгарии планируют перевести завод «Лукойла» на нероссийскую нефть

Власти Болгарии сформировали рабочую группу, призванную обеспечить поэтапный переход нефтеперерабатывающего завода «Лукойл нефтохим Бургас» к переработке нероссийской нефти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

В пресс-службе пояснили, что в четверг, 24 августа, прошло заседание Совбеза республики. В ходе мероприятия были рассмотрены доклады спецслужб и профильных министерств, уточнили в правительстве.

Кроме того, участники заседания обсудили возможные риски при досрочном прекращении поставок российского ресурса для нужд НПЗ.

В правительстве, заметили в пресс-службе, будет создана специальная рабочая группа, в задачу которой войдет координация работы по поэтапному переходу НПЗ на нефть от других поставщиков.

Напомним, что в 2022 году европейские страны заявили о стремлении добиться полной энергонезависимости от России. На фоне этого были приняты решения о поиске поставщиков в Азии и Африке, а также о концентрации усилий в области развития «зеленой энергетики».