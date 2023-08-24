В Болгарии планируют перевести завод «Лукойла» на нероссийскую нефть
Власти Болгарии сформировали рабочую группу, призванную обеспечить поэтапный переход нефтеперерабатывающего завода «Лукойл нефтохим Бургас» к переработке нероссийской нефти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
В пресс-службе пояснили, что в четверг, 24 августа, прошло заседание Совбеза республики. В ходе мероприятия были рассмотрены доклады спецслужб и профильных министерств, уточнили в правительстве.
Кроме того, участники заседания обсудили возможные риски при досрочном прекращении поставок российского ресурса для нужд НПЗ.
В правительстве, заметили в пресс-службе, будет создана специальная рабочая группа, в задачу которой войдет координация работы по поэтапному переходу НПЗ на нефть от других поставщиков.
Напомним, что в 2022 году европейские страны заявили о стремлении добиться полной энергонезависимости от России. На фоне этого были приняты решения о поиске поставщиков в Азии и Африке, а также о концентрации усилий в области развития «зеленой энергетики».
Вместе с тем, Еврокомиссия разрешила ряду стран продолжить закупки российских углеводородов как минимум в рамках переходного периода. Так, Болгария получила право на выполнение контрактов на покупку, импорт и передачу российской сырой нефти вплоть 2024 года.