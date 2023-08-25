Российские производители попросили чаще менять цены

Российские производители обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка, указав, что резкое ослабление рубля ухудшило экономику предприятий. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, коммерсанты пожаловались на увеличение стоимости сырья и постоянное увеличение тарифов грузовых перевозок. Уточняется, что поставщики несут убытки от продажи товаров ниже себестоимости. Поэтому предприятия попросили чаще менять цены как для импортеров, так и для российских изготовителей.