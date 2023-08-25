Компания Heineken сообщила о завершении продажи своих активов в России. Она передала их группе «Арнест», пишет ТАСС.

Уточняется, что сделка была одобрена государственными органами. Голландский пивоваренный концерн подчеркнул, что стоимость покупки бизнеса Heineken Россия составляет €1 за 100% акций.

Так, процесс выхода Heineken из России, начатый в марте 2022 года, завершается, уточнила фирма.

«Сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере €300 млн», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение шести месяцев прекратят производство бренда Amstel.

Весной 2022 года концерн Heineken принял решение остановить новые инвестиции и экспорт в Россию, прекратить производство, продажи и рекламы своего флагманского бренда. Также фирма решила отказаться от доходов от российского бизнеса.

Производитель владеет такими брендами, как Heineken, Amstel, Birra Moretti, Desperados, Foster's, Newcastle Brown Ale, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и др.