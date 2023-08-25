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Mastercard и Binance решили прекратить сотрудничество по криптовалютным картам

Компания Mastercard и криптобиржа Binance намерены прекратить с 22 сентября 2023 года сотрудничество по четырем совместным программам по выпуску криптовалютных карт в ряде стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на электронное письмо представителей платежной системы.

Mastercard и Binance решили прекратить сотрудничество по криптовалютным картам
© Unsplash

Речь идет о таких государствах, как Аргентина, Бразилия, Колумбия и Бахрейн.

По словам представителей Binance, шаг затронет менее 1% пользователей криптобиржи в Латинской Америке и на Ближнем Востоке и не отразится на работе площадки в других странах мира.

Благодаря криптокартам Binance клиенты биржи могут совершать платежи в фиатных валютах, финансируемых за счет их криптовалютных активов на площадке.

Ранее Binance сообщила о запуске локальной платформы цифровых активов на территории Казахстана, которая будет работать на основе лицензии комитета международного финансового центра «Астана» (МФЦА) по регулированию финансовых услуг (AFSA).

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