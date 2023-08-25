Mastercard и Binance решили прекратить сотрудничество по криптовалютным картам
Компания Mastercard и криптобиржа Binance намерены прекратить с 22 сентября 2023 года сотрудничество по четырем совместным программам по выпуску криптовалютных карт в ряде стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на электронное письмо представителей платежной системы.
Речь идет о таких государствах, как Аргентина, Бразилия, Колумбия и Бахрейн.
По словам представителей Binance, шаг затронет менее 1% пользователей криптобиржи в Латинской Америке и на Ближнем Востоке и не отразится на работе площадки в других странах мира.
Благодаря криптокартам Binance клиенты биржи могут совершать платежи в фиатных валютах, финансируемых за счет их криптовалютных активов на площадке.
Ранее Binance сообщила о запуске локальной платформы цифровых активов на территории Казахстана, которая будет работать на основе лицензии комитета международного финансового центра «Астана» (МФЦА) по регулированию финансовых услуг (AFSA).