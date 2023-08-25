Муж премьера Эстонии продаст акции связанной с Россией компании

Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик на фоне разгоревшегося политического скандала заявил о том, что продаст все акции транспортной компании Stark Logistics, которая ведет бизнес с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил о том, что в Россию продолжает возить грузы эстонская компания Stark Logistics. При этом доля в ней принадлежит Арво Халлику. Информация вызвала большой резонанс в эстонском обществе. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе своего супруга Арво Халлика в России.

В свою очередь лидер оппозиционной парламентской партии Isamaa Урмаса Рейнсалу отметил, что если представленные СМИ утверждения соответствуют действительности, то это позорит Эстонию. При этом Центристская партия решила начать переговоры о вынесении вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас, так как она не имеет «морального права» занимать столь высокий пост.

На фоне политического скандала муж премьер-министра Эстонии Арво Халлик выступил с заявлением о немедленной продаже всех своих акций в Stark Logistics.

«Я также выйду из правления компании, расторгну трудовой договор финансового менеджера, откажусь от любых других ролей и обязанностей и передам их другим сотрудникам», - подчеркнул он.