«Предлагаем <...> согласовать <...> на период до 01.01.2024 г. с возможностью продления <...> следующие условия сотрудничества между поставщиками и торговыми сетями <...> признать волатильность валют достаточным обоснованием для согласования изменения цен: для импортеров (в прямой корреляции с курсом валюты страны поставщика); для российских производителей – в части роста себестоимости валютной составляющей и роста стоимости сырья на внутреннем рынке <...> Установить период согласования новых цен не более 14 календарных дней», – говорится в тексте письма.