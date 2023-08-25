Российским ретейлерам предложили чаще менять цены
Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» направила письмо Межотраслевому экспертному совету по развитию потребительского рынка (МЭС), в котором призвала пересматривать цены на товары каждые 14 дней. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на РИА «Новости».
«Предлагаем <...> согласовать <...> на период до 01.01.2024 г. с возможностью продления <...> следующие условия сотрудничества между поставщиками и торговыми сетями <...> признать волатильность валют достаточным обоснованием для согласования изменения цен: для импортеров (в прямой корреляции с курсом валюты страны поставщика); для российских производителей – в части роста себестоимости валютной составляющей и роста стоимости сырья на внутреннем рынке <...> Установить период согласования новых цен не более 14 календарных дней», – говорится в тексте письма.
Согласно тексту обращения, «Руспродсоюз» предлагает признать волатильность валют основанием для частого изменения цен. Ассоциация отмечает, что изменение курсов валют напрямую влияет на внутренние цены на сырьё.
«Рост идет за счет курсовой разницы на отечественное сырье даже при наличии экспортной пошлины на пшеницу и масло», – сказано в письме.
Помимо этого, члены ассоциации столкнулись с ростом тарифов на перевозку продукции из-за недостатка автотранспорта и водителей.
«Поставщики в условиях резкого роста себестоимости и длительности процедуры согласования изменения цен поставки товаров в торговые сети вынуждены нести убытки от реализации товаров ниже себестоимости, а также оплачивать штрафы за несвоевременную поставку продукции не по своей вине. Данные факторы напрямую влияют на себестоимость продукции пищевой промышленности и на стабильность выполнения заказов торговых сетей», – сказано в обращении «Руспродсоюза».
Ранее в Госдуме предложили отменить два налога для снижения цен на топливо.