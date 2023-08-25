Активы российской «дочки» Oracle оценили в ноль рублей

Непомнящих оценил активы российской «дочки» Oracle в ноль рублей
Конкурсный управляющий «Оракл компьютерное оборудование» Егор Непомнящих попросил арбитражный суд Москвы оценить стоимость активов этой «дочки» американской Oracle в ноль рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на определение суда.
В документе отмечается, что такую сумму Непомнящих просит установить лишь «на момент введения процедуры конкурсного производства и до момента предоставления должником документов, подтверждающих наличие активов, балансовая стоимость которых превышает 100 миллионов рублей».
Напомним, что 7 августа Арбитражный суд Москвы признал «Оракл компьютерное оборудование» банкротом из-за долга в размере более 49 миллионов рублей, открыв конкурсное производство.
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