Uniper готов судиться за право продать активы в РФ
В немецкой госкомпании Uniper рассматривают все юридические варианты продажи активов в России, в том числе подачу исков против правительства РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.
В Uniper обвинили Москву в нежелании «позволять определенным компаниям распоряжаться своими инвестициями» в России.
«В связи с этим Uniper рассматривает все варианты подачи судебных исков против действий РФ», — добавил собеседник агентства.
Напомним, что в апреле президент России Владимир Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом», предполагающий введение внешнего управления активами страны иностранных инвесторов в качестве ответа на недружественные действия Запада. В частности, в документе значилась Uniper.
Рамблер: главные новости