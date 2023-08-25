Reuters: Россия потребовала скидок от уходящих из страны компаний

Российские власти требуют дополнительных скидок при продаже активов от компаний, которые уходят из страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Москва уже требует 50% скидку на все зарубежные сделки после того, как консультанты, выбранные российским правительством , оценивают бизнес. Также Россия требует взноса в российский бюджет не менее 10% от цены. Но три человека, знакомые с процессом выхода иностранных компаний, сказали, что некоторые сделки сталкиваются с требованиями дополнительных скидок, прежде чем правительство даст зеленый свет», – сообщает издание.

Эту информацию прокомментировали в Министерстве финансов России. Там сообщили, что размер скидки варьируется, если государственная комиссия зафиксирует несоответствие заявленной суммы сделки и рыночной стоимости иностранных активов. При этом источники Reuters рассказали о случаях, когда российская правительственная комиссия отказала нескольким сделкам, требуя дополнительной скидки в 20–30%. Кроме того, сообщается о частых отказах в тех сделках, сумма которых превышает 100 миллионов долларов.