Денежная задолженность Google перед российскими кредиторами превысила 20,1 млрд рублей
Общая сумма задолженность российского подразделения американской корпорации Google перед кредиторами превысила 20,1 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы по итогам первого собрания кредиторов.
Компании намерены ходатайствовать о банкротстве офиса Google в России, в отношении которого применяется процедура наблюдения. В первом собрании участвовали представители Федеральной налоговой службы РФ, картографического сервиса «2ГИС», компании «Проксима текнолоджи» и других. Сумма их денежных требований к корпорации составляет 97,2% от общей. Кредиторы решили ходатайствовать в Арбитражный суд Москвы о признании российского Google банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.
Дебиторская задолженность подразделения Google превышает 27 млрд рублей. Задолженность по оплате труда работников и выплате им выходных пособий составляла 271,2 млн рублей, по обязательным платежам - 85,7 млн рублей.
В мае 2022 года российская дочерняя компания корпорации заявила о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротства, так как не может исполнять денежные обязательства. В ноябре арбитражный апелляционный суд ввел в отношении ООО «Гугл» начальную процедуру банкротства — наблюдение.
С тех пор свои требования к Google заявили более 1 тысячи российских компаний. Большая часть исков связана с неоказанием услуг по размещению рекламы, которые Google приостановил после подачи заявления о банкротстве.