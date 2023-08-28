Российский партнер H&M требует взыскать с ритейлера 245 млн рублей

ООО «Логистикаспецтранс» требует взыскать с H&M убытки в размере 245,8 млн руб. за несоблюдение заверения по устойчивому развитию бизнеса. Компания обратилась в Арбитражный суд Москвы с соответствующим заявлением, пишут «Ведомости».

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Дело в том, что специально для H&M «Логистикаспецтранс» приобрела 50 транспортных средств, отвечающих требованиям ритейлера и объёму заявок. Также предприятием была организована автотранспортная база, как того требовали выставленные H&M условия тендера.

После ухода H&M из РФ в 2022 году объёмы грузоперевозок по договору существенно сократились, при этом «Логистикаспецтранс» вынуждена и далее нести расходы на транспорт. Подрядчик требует возмещения этих убытков, а также упущенной выгоды. Компания готова рассмотреть вариант, при котором «H&M может предложить заключить мировое соглашение с выплатой справедливой компенсации».