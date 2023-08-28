СМИ узнали о критической части сделки по SuperJet International

Газета «Коммерсант» узнала, что эмиратская MarkAB Capital задумалась о приобретении доли ОАК в SuperJet International (SJI, совместное предприятие ОАК и итальянской Leonardo). Сейчас она арестована в рамках рестрикций в отношении России.

MarkAB Capital планирует за счет этого наладить производство самолетов SSJ-100 в ОАЭ. Издание подчеркивает, что она надеется на получение европейского сертификата типа на самолет SSJ-100, чье действие приостановили в 2022 году (принадлежит «Яковлеву»).

По словам одного из осведомленных источников, одним из условий сделки является передача сертификата и «всей технической документации на самолет».

Газета подчеркивает, что получение сертификата «будет критической частью сделки по продаже доли ОАК в SuperJet International».

Пресс-служба SJI не стала комментировать вопрос перезапуска СП. Она лишь заявила, что организация «стремится обеспечить свое будущее за счет привлечения новых акционеров».