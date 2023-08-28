Экономист оценил продажу банка «Точка» за 3 капитала

«Объективно команда, которая работала над проектом, сделала из «Точки» полноценный банк, обеспечив ему лицензию и усилив компетенции. Важно, что мы бесшовно провели миграцию клиентской базы с «Открытия» на собственную лицензию «Точки». В итоге под управлением «Траста» количество клиентов выросло на 30%, и банк практически в три раза перевыполнил план по прибыли. Это привело к росту стоимости актива и его продаже за мультипликатор 3 к капиталу», — рассказал президент-председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.