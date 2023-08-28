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Экономист оценил продажу банка «Точка» за 3 капитала

Банк «Траст» получил за продажу банка «Точка» сумму, эквивалентную трем капиталам банка, что говорит о высоком качестве работы с этим активом, заявил профессор, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Экономист оценил продажу банка «Точка» за 3 капитала
© Газета.Ru

Ордов отметил, что продажу банка «Точка» можно считать знаковым событием для рынка.

Одним из ключевых показателей успешности сделки он назвал продажу с мультипликатором – 3 к капиталу.

«Следует напомнить, что акции главного банка страны торгуются с мультипликатором отношения цены к балансовой стоимости капитала на уровне 1. А банк «Открытие» был продан с мультипликатором 0,7, что также считалось хорошим показателем. «Трасту» удалось продать АО «Точка» за сумму, почти в 3 раза превышающую капитал группы, что говорит о высоком качестве работы с этим активом и уверенности в нем со стороны инвесторов», – добавил профессор.

Сегодня банк непрофильных активов закрыл сделку по продаже 90,01% акций АО «Точка». Сумма сделки превысила начальную стоимость на аукционе на 68% и составила 41,5 млрд рублей.

«Объективно команда, которая работала над проектом, сделала из «Точки» полноценный банк, обеспечив ему лицензию и усилив компетенции. Важно, что мы бесшовно провели миграцию клиентской базы с «Открытия» на собственную лицензию «Точки». В итоге под управлением «Траста» количество клиентов выросло на 30%, и банк практически в три раза перевыполнил план по прибыли. Это привело к росту стоимости актива и его продаже за мультипликатор 3 к капиталу», — рассказал президент-председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.

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