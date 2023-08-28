В России закроют продвигавшую отечественный софт за границей компанию

Госкорпорация «Ростех» до конца года планирует закрыть дочернюю компанию «РусАйТиЭкспорт» (RITE), которая занималась продвижением российского софта за границей. Сейчас компания находится в стадии ликвидации, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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Компания RITE была учреждена в 2017 году c целью продвижения российских IT-продуктов и сервисов на зарубежные рынки для увеличения доли несырьевого экспорта. Компания была призвана формировать образ России как ведущей страны в области информационно-коммуникационных технологий, способствуя развитию IT-отрасли.

В «Ростехе» объяснили РБК, что дальнейшее существование «дочки» перестало быть целесообразным из-за санкций.

«На текущий момент компания выполнила свои обязательства и не связана никакими контрактами», — указал представитель госкорпорации, не уточнив детали.

Собеседник также подчеркнул, что ликвидация одной из дочек не повлияет на деловые возможности «Ростеха», а для развития IT-экспорта сейчас «выстраиваются новые каналы».