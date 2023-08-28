Компании стали реже маскировать сотрудников под самозанятых

Как пишет Forbes, к 2023 году доля таких компаний снизилась до 0,7%; в 2020-м она составляла 3,6%. Юрлицам запрещено оформлять сотрудников, выполняющих трудовые функции, как самозанятых, поскольку тем самым они экономят на налогах. При проверке ФНС анализирует более 20 параметров, которые могут указывать на незаконное трудоустройство.