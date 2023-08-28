Компании стали реже маскировать сотрудников под самозанятых

Компании в России стали реже маскировать сотрудников под самозанятых
Количество организаций, незаконно трудоустраивающих таких налогоплательщиков, ежегодно сокращается, заявили в ФНС.
Как пишет Forbes, к 2023 году доля таких компаний снизилась до 0,7%; в 2020-м она составляла 3,6%. Юрлицам запрещено оформлять сотрудников, выполняющих трудовые функции, как самозанятых, поскольку тем самым они экономят на налогах. При проверке ФНС анализирует более 20 параметров, которые могут указывать на незаконное трудоустройство.
Число самозанятых в России превысило восемь миллионов.