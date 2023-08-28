Кабмин определил порядок ведения единого цифрового лесного реестра

Правительство России определило порядок ведения единого цифрового лесного реестра, который по планам начнет действовать с 1 января 2025 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Глава кабмина напомнил, что в течение последних 3 лет принимались меры по совершенствованию надзора в этой сфере. Так, были внесены изменения в законодательство, приняты необходимые решения по стимулированию глубокой переработки древесины именно в России, уже более полутора лет действуют ограничения на вывоз круглого леса хвойных и ценных лиственных пород, есть меры поддержки для добросовестных предпринимателей, которые позволяют им сократить часть затрат, перечислил Мишустин.

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Он отметил, что многие вопросы уже решаются с использованием цифровых технологий - с помощью отраслевой информационной системы ЛесЕГАИС.

"Следующий шаг - это формирование единого цифрового лесного реестра, где будут храниться сведения о любых вопросах в этой сфере, включая информацию об обороте древесины по всей цепочке. Реестр по планам должен заработать в полном объеме с 1 января 2025 года, и правительством подготовлено постановление, определяющее порядок его введения и вносимые в него сведения", - отметил премьер.

Он обратил внимание, что новый ресурс будет взаимодействовать с другими информационными системами.

"Это большой объем работы, который необходим в том числе для того, чтобы повысить эффективность надзора", - пояснил председатель правительства.

Также Мишустин подчеркнул, что новая система должна быть удобной для бизнеса, отметил важность фактической совместимости единого государственного кадастра объектов недвижимости и лесного реестра с соответствующими технологиями.

"Очень важно, чтобы это было удобно для бизнеса. Вопрос очень непростой", - сказал он.



"Надеюсь, что так оно и будет, чтобы для пользователей это было удобно и необременительно. И, конечно, чтобы был ощутимый эффект от этого более рачительного использования наших лесов", - резюмировал глава кабмина.

Он указал на то, что важно не только создавать рабочие места и наращивать темпы производства в отрасли, но и бережно относиться к окружающей среде.