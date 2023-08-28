"Вкусно - и точка" начала продажи игрушек в детских наборах
Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" начала продажи игрушек в детских наборах "Кидз Комбо". До 31 августа они появятся во всех предприятиях сети. Об этом говорится в сообщении компании.
"Детские наборы с игрушкой доступны для заказа в некоторых предприятиях сети начиная с 24 августа, в том числе в меню доставки, а до 31 августа они появятся во всех предприятиях сети по стране", - сообщает сеть.
Героями первой коллекции, представленной в наборах, стали персонажи российского мультсериала "Лео и Тиг".
"В дальнейшем мы планируем представить новые коллекции игрушек уже по другим мультипликационными лицензиям, которые станут продолжением нашего видения", - добавила директор по бренду, стратегии и исследованиям "Вкусно - и точка" Екатерина Гладникова, слова которой приводятся в релизе.
"Вкусно - и точка" - ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, она представлена в 64 регионах страны. Компания, пришедшая на смену сети McDonald's, постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: сейчас открыты уже более 860 точек сети.