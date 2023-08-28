ФНБ может выделить ₽650 млрд авиапрому на обновление парка

Правительство России рассматривает возможность направления свыше 650 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие авиапрома. Об этом сообщил источник агентства «Интерфакс».

Планируется, что около 410 млрд рублей будет выделено на программу обновления парка воздушных судов и вертолетов спецлетки «Россия» до 2030 года. Еще 240 млрд направят на расширение производства гражданских самолетов, двигателей и комплектующих для отрасли.

Напомним, ранее правительство утвердило несколько инвестпроектов по поставке авиатехники на 270 млрд рублей из ФНБ. В частности, для «Аэрофлота» будут приобретены 63 самолета, для региональных перевозчиков — 86 вертолетов.

Также 42 млрд рублей планируется направить на увеличение выпуска Ту-214 до 20 машин в год. Эксперты ожидают, что финансирование из ФНБ существенно ускорит обновление гражданского флота и развитие отечественного авиапрома.