На форуме инноваций БРИКС подписали соглашения на $347 млн

Соглашения на $347 млн были подписаны в ходе Международного форума инноваций БРИКС "Облачный город". Об этом ТАСС сообщила пресс-служба форума.

В частности, как указали в пресс-службе, в рамках форума "столичная компания "Автономика" договорилась о привлечении инвестиций в размере более $320 млн", что позволит компании "начать активный выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока".

"Кроме того, в рамках форума состоялось подписание меморандума о намерениях между In Tandem Global Consulting и "Профилум" на сумму $7 млн", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что участники договорились о совместном развитии цифровых консалтинговых инструментов нового поколения для сокращения разрыва между рынками образования и труда стран БРИКС посредством продвижения цифровой системы "Профилум" в этих государствах.

"Помимо этого, в целях эффективного взаимодействия стороны создадут на территории Индии глобальную компанию с целью развития цифровой системы "Профилум" как одного из основных инструментов содействия развитию человеческого капитала стран БРИКС", - добавили в пресс-службе форума.