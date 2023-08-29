Сеть DNS заморозила цены на 100 позиций техники и электроники

Сеть магазинов DNS зафиксировала предельные цены на 100 позиций техники и электроники, инициатива действует до конца октября текущего года с возможностью продления, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
"По предложению ФАС компания DNS зафиксировала предельные цены на 100 позиций техники и электроники. Программа будет действовать до конца октября 2023 года в 1 177 населенных пунктах присутствия магазинов с возможностью продления", - сообщило ведомство.
В список товаров с фиксированными ценами вошли востребованные у покупателей модели телевизоров, стиральных машин, микроволновых печей, ноутбуков, отпаривателей, сотовых телефонов, блендеров, весов, водонагревателей, техники для укладки волос, приготовления кофе и так далее.