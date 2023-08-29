Стало известно, сколько заявлений в суд подали против компании Маска X Corp.
Окружной суд американского штата Делавэр сообщил о подаче бывшими сотрудниками компании американского предпринимателя Илона Маска X Corp. 2,2 тысячи заявлений в арбитражный суд против самой организации с 2022 года, передает агентство «Прайм».
Именно с того периода, как уточняется в документе суда, начал наблюдаться приток заявлений от бывших работников фирмы.
В них компания X Corp. фигурировала как ответчик, говорится в материалах.
Пошлины за подачу всех судебных заявлений могут составить примерно 3,5 миллиона долларов, подчеркивал телеканал CNBC.
Летом издание Variety со ссылкой на судебный иск проинформировало о том, что бывшими сотрудниками Twitter был подан иск против компании в связи с отказом в выплате выходных пособий на сумму не менее 500 миллионов долларов.
Ранее X Corp. обвинила Европейский климатический фонд (ECF) в незаконной помощи Центру по борьбе с распространением ненависти в цифровом пространстве (CCDH), против которого компания Илона Маска подала иск на прошлой неделе.