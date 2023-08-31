«Юнистрим» прекратил прием и отправку валюты с Таджикистаном

Платежная система «Юнистрим», которая позволяет осуществлять международные переводы из России в условиях санкций, прекратила выдачу и отправку денежных средств в евро и долларах США в Таджикистан и из Таджикистана, говорится в телеграм-канале «Юнистрим».

Клиенты, которые столкнулись с проблемами при получении перевода, могут обратиться за возвратом денежных средств до 30 сентября 2023 года в банк отправки перевода. После этой даты возврат отправленных в евро или долларах денежных средств будет невозможен. Теперь клиенты могут совершать переводы в Таджикистан и из Таджикистана только в российских рублях, отмечается в сообщении.