«Юнистрим» прекратил прием и отправку валюты с Таджикистаном
Платежная система «Юнистрим», которая позволяет осуществлять международные переводы из России в условиях санкций, прекратила выдачу и отправку денежных средств в евро и долларах США в Таджикистан и из Таджикистана, говорится в телеграм-канале «Юнистрим».
Клиенты, которые столкнулись с проблемами при получении перевода, могут обратиться за возвратом денежных средств до 30 сентября 2023 года в банк отправки перевода. После этой даты возврат отправленных в евро или долларах денежных средств будет невозможен. Теперь клиенты могут совершать переводы в Таджикистан и из Таджикистана только в российских рублях, отмечается в сообщении.
20 июля российский банк «Юнистрим», который является оператором одноименной платежной системы, попал под блокирующие санкции США — с того момента многие банки, расположенные в странах-соседях России (в том числе в Кыргызстане , Грузии, Армении , Узбекистане , Молдове ), приостановили работу с «Юнистрим». Позже приложение платежной системы также пропало из магазина Google Play. Как заявили в банке, это произошло «из-за ограничений».