$95.47+0.76103.24+0.98

В Чехии начали расследование из-за работы Raiffeisen Bank в России

Национальный антитеррористический центр Чехии начал расследование в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank International из-за ее работы в России. Об этом сообщает Česká televize.

Чехия начала расследование против Raiffeisen из-за России
© globallookpress.com

Поводом для расследования стало обращение Ассоциации по правам граждан и предпринимателей. Один из авторов обращения, Ладислав Пельцль, заявил, что банк получает «огромную прибыль» в России и платит налоги в российскую казну, которые потом используются для финансирования спецоперации РФ на Украине.

В феврале управление Минфина США, отвечающее за санкции, начало расследование в отношении Raiffeisen Bank из-за бизнеса в России.

В марте 2023-го СМИ сообщили, что Европейский центральный банк добивается от Raiffeisen Bank International ухода с российского рынка. В банке сообщали о двух возможных сценариях сворачивания своего бизнеса в России - продаже дочернего Райффайзенбанка или выводе актива из состава группы.

По данным Reuters, австрийская группа откладывает решение об уходе в надежде, что украинский кризис скоро закончится.

Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости