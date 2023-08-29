Чехия начала расследование против Raiffeisen из-за России

Национальный антитеррористический центр Чехии начал расследование в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank International из-за ее работы в России. Об этом сообщает Česká televize.

Поводом для расследования стало обращение Ассоциации по правам граждан и предпринимателей. Один из авторов обращения, Ладислав Пельцль, заявил, что банк получает «огромную прибыль» в России и платит налоги в российскую казну, которые потом используются для финансирования спецоперации РФ на Украине.

В феврале управление Минфина США, отвечающее за санкции, начало расследование в отношении Raiffeisen Bank из-за бизнеса в России.

В марте 2023-го СМИ сообщили, что Европейский центральный банк добивается от Raiffeisen Bank International ухода с российского рынка. В банке сообщали о двух возможных сценариях сворачивания своего бизнеса в России - продаже дочернего Райффайзенбанка или выводе актива из состава группы.