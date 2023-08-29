«Крым Урбан Форум» объединит лучшие практики развития территорий

С 14 по 16 сентября в Симферополе состоится II Международная конференция по комплексному развитию территорий «Крым Урбан Форум». Событие имеет всероссийское значение и включает в себя «Форум застройщиков Крыма», а также церемонию награждения лауреатов премии «Crimea Urban Awards 2023».

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Мероприятие пройдет при поддержке Совета министров и Государственного совета Республики Крым, представителей бизнес-сообществ и общественных деятелей.

«Крым Урбан Форум» – это авторитетная и востребованная площадка, которая собирает представителей власти, предпринимательского и экспертного сообщества, дает возможность обмена мнениями и опытом, способствует генерации новых идей и реализации проектов, направленных на развитие Крыма и других регионов», – подчеркнул в своем приветствии участникам форума Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов.

Основные темы, которые будут затронуты на «Форуме застройщиков Крыма»:

- Комплексное развитие территорий;

- Реализация инвестиционного потенциала на территории республики Крым;

- Проекты государственно-частного партнерства и механизмы финансирования проектов;

⁃ Эстетика курортной архитектуры, как создавать смыслы.

Премия «Crimea Urban Awards 2023» отметит выдающиеся достижения и инновационные проекты в области урбанистики, жилищного строительства и архитектуры на территории Крыма. Торжественная церемония награждения в формате гала-ужина пройдет 15 сентября в банкетном зале «Мархал».

Событие предоставит уникальную возможность для профессионалов и экспертов отрасли получить заслуженное признание и поделиться лучшими практиками, которые способствуют развитию территории.

Организаторы приглашают всех заинтересованных лиц присоединиться к II Международной конференции «Крым Урбан Форум», «Форуму застройщиков Крыма» и премии «Crimea Urban Awards 2023», чтобы вместе способствовать развитию и процветанию республики Крым.