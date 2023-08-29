В России стало больше продуктов по скидкам, но размер акций упал

Данные ритейл-аудита NielsenIQ показали, что доля товаров по скидкам в российской рознице увеличилась на 3,6% процентных пункта за последний год. При этом средний размер скидки, напротив, снизился. Об этом сообщает Shopper's.

Уточняется, что были рассмотрены данные с июня 2022 по июнь 2023 года. Согласно полученным данным, до 48% товаров в денежном выражении продаются со скидкой. Самые крупные доли продаж товаров по акции замечены в макаронах, консервированных овощах, растворимом кофе, развесных шоколадных конфетах, выпечке, кошачьих кормов. Скидки в этих категориях доходили до 64-67%. При этом доля товаров по акции ещё не достигла значений, которые были в 2021 году.

Аудит также уточняет, что средний размер скидки, напротив, упал. На июнь 2023 года он составил 19,9%, при этом год назад он равнялся 22,8%.