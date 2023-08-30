«Мир» введет отложенную оплату для такси и маркетплейсов

Платежная система «Мир» готовится к расширению применения функционала по отложенному списанию денежных средств со своих карт при оплате товаров, работ или услуг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на технологический бюллетень, который платежная система опубликовала на портале для банков.

Предстоящей весной у банков будет возможность осуществлять переводы отложенных операций по картам, реквизиты которых сохранены у продавца.

В частности, речь идет идет об оплате покупок в пунктах выдачи заказов маркетплейсов, услуг такси, каршеринга.

В настоящее время отложенные платежи по картам «Мир» действуют только тогда, когда человек оплачивает проезд в общественном транспорте.

В бюллетене «Мир» отмечается, что сейчас компания фиксирует растущее количество операций оплаты, инициированных держателями карт по сохраненным реквизитам, которые из соображений удобства обслуживания клиентов некоторым торгово-сервисным предприятиям (ТСП) хотелось бы проводить в режиме отложенной авторизации.

К весне 2024 года «Мир» разработает список товаров и услуг, при оплате которых нельзя будет использовать отложенное списание средств, даже если держатель карты сохранил ее реквизиты.