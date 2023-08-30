Компания «Доширак» отреагировала на сообщения о дефиците лапши в РФ

Представитель ООО «Доширак Коя» в беседе с RT заявил, что завод работает в обычном режиме, а сообщения о дефиците лапши, которые в настоящее время распространяет ряд СМИ, не имеют под собой оснований.

«Вы знаете, завод работает в обычном режиме, ничего такого нет», — сказал собеседник RT.

Вместе с тем он добавил, что говорить о якобы массовых увольнениях сотрудников и возможных последствиях этого процесса для компании нельзя.