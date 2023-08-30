Сбер профинансирует предприятия Крыма по региональной программе Минстроя России

Предприятия Крыма могут получить в Сбере кредит на сумму от 10 млн до 10 млрд рублей на срок до 10 лет по ставке не выше ключевой ставки Банка России. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, уточнив, что такие условия предоставляются в рамках заключенного между Сбербанком и Минстроем России соглашения по программе льготного кредитования заемщиков, ведущих свою деятельность в свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе.

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Анатолий Попов отметил, что корпоративные клиенты уже подали заявки по этой программе на общую сумму свыше 43 млрд рублей.

«В этом году Сбербанк начал работать в Крыму, и наша главная задача — предоставлять предпринимателям полуострова весь спектр услуг, обеспечивать доступное финансирование и помогать им развивать свой бизнес. Мы оперативно присоединились к программе Минстроя России по льготному кредитованию и уже получили подтвержденную потребность со стороны заемщиков на сумму более 43 млрд рублей», — сказал Попов.

Он уточнил, что предприятия начали получать финансирование с сегодняшнего дня, но в банке уже отмечают высокий спрос на эту программу.

В пресс-службе Сбера пояснили, что согласно специальному постановлению правительства, кредиты выдаются на капитальные вложения: приобретение или создание основных средств, их строительство или реконструкцию.