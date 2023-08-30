В Дагестане возродят производство испикской керамики

В Сулейман-Стальском районе Дагестана возродят поизводство испикской керамики. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что в регионе также работают над возрождением других старинных промыслов и ремесел.

По словам министра по туризму и народным художественным промыслам республики Эмина Мерданова, найдены мастера, имеющие навыки производства керамических изделий, изучены ранее существовавшие формы производства керамических изделий в районе и техника их изготовления. Для мастеров также приобрели муфельную печь для обжига керамических изделий с нанесением глазури.

В перечень промыслов, которые хотят возродить, включены кайтагская, усишинская и гапшиминская вышивки, музыкальные инструменты, кумыкский платок "Тастар", кубачинская вышивка золотой нитью.