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Новак назвал сроки сделки по вхождению «Новатэка» в «Сахалин-2»

Сделка по выкупу «Новатэком» доли в проекте «Сахалин-2», принадлежащей Shell, может завершиться до конца 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

Новак назвал сроки сделки по вхождению «Новатэка» в «Сахалин-2»
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По его словам, на данный момент сделка все еще прорабатывается, в том числе продолжаются процедуры, предусмотренные действующим законодательством.

«Сейчас трудно сказать, какие сроки будут, — надеемся, что в этом году будет завершена» , — добавил Новак.

Напомним, что «Новатэк» получила разрешение от властей РФ на покупку чуть менее 27,5%, которые принадлежали Shell, в новом операторе проекта «Сахалин-2» — «Сахалинской энергии» в апреле 2023 года. Ее стоимость оценивается в 94,8 миллиарда рублей.

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