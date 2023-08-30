Новак назвал сроки сделки по вхождению «Новатэка» в «Сахалин-2»

Сделка по выкупу «Новатэком» доли в проекте «Сахалин-2», принадлежащей Shell, может завершиться до конца 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

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По его словам, на данный момент сделка все еще прорабатывается, в том числе продолжаются процедуры, предусмотренные действующим законодательством.

«Сейчас трудно сказать, какие сроки будут, — надеемся, что в этом году будет завершена» , — добавил Новак.