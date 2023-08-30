Деловой завтрак с юристами
Как получить оплату сверх твердой цены контракта?
Как избежать убытков при лизинге оборудования?
Это мероприятие, на котором можно получить экспертизу из первых рук по проблемам, с которыми достаточно часто сталкиваются подрядчики и поставщики строительной отрасли.
Нам расскажут об алгоритмах решений этих проблем, поделятся примерами из судебной практики! Ждём ваших заявок!
Спикеры: Ольга Яшукова, управляющий партнёр Win&Joy, и Надежда Малова, партнёр, руководитель судебной практики.
Дата: 07 сентября.
Время: с 09.00 до 12.00.
Участники: 20-25 человек.
Стоимость: БЕСПЛАТНО
Место: Новоданиловская набережная, д.6, стр.12, этаж 13.
Количество мест ограничено!
Для регистрации на деловой завтрак пишите на info@urbanius.club.