Деловой завтрак с юристами

Как получить оплату сверх твердой цены контракта?

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Как избежать убытков при лизинге оборудования?

Это мероприятие, на котором можно получить экспертизу из первых рук по проблемам, с которыми достаточно часто сталкиваются подрядчики и поставщики строительной отрасли.

Нам расскажут об алгоритмах решений этих проблем, поделятся примерами из судебной практики! Ждём ваших заявок!

Спикеры: Ольга Яшукова, управляющий партнёр Win&Joy, и Надежда Малова, партнёр, руководитель судебной практики.

Дата: 07 сентября.

Время: с 09.00 до 12.00.

Участники: 20-25 человек.

Стоимость: БЕСПЛАТНО

Место: Новоданиловская набережная, д.6, стр.12, этаж 13.

Количество мест ограничено!