Французская горнодобывающая компания возобновляет деятельность в Габоне

Французская горнодобывающая компания Eramet заявила о возобновлении деятельности в Габоне, временно приостановленной после военного переворота в этой стране. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление компании.

"С учетом доступной информации о событиях в Габоне группа Eramet решила немедленно восстановить железнодорожные перевозки, а начиная с четверга, 31 августа, - возобновить добычу сырья", - отмечается в тексте.

Ранее, отвечая на вопрос ТАСС, в компании отметили, что внимательно следят за ситуацией в Габоне, а приостановка деятельности была превентивной временной мерой.

Компания Eramet владеет контрольным пакетом акций фирмы Comilog, которая добывает марганцевую руду на шахте в восточной провинции Верхнее Огове. Согласно данным на сайте компании, ежегодно Comilog производит более 5 млн тонн продукции. Кроме того, металлургический комплекс "Моанда", открытый в 2014 году, занимается разработкой силикомарганца - сплава, используемого в сталелитейной промышленности и содержащего 69% марганца. Компания Setrag является дочерней компанией Comilog и специализируется на железнодорожных перевозках. В Габоне работают около 8 тыс. сотрудников Eramet. Речь идет главным образом о гражданах этой страны.