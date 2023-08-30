Индия попросила США снять подозрения в связях с Россией

Власти Индии попросили США разморозить $26 млн, арестованные за торговые связи
Соединенные Штаты впервые с февраля 2022 года применили санкции в отношении индийских компаний. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Источник отметил, что OFAC США заморозило средства двух крупных индийских алмазодобывающих компаний на фоне подозрений в связи с российской АЛРОСА.
Власти Индии вскоре после инцидента обратились к Вашингтону с просьбой разморозить $26 млн, принадлежащих компаниям, пояснил собеседник агентства.
Автор статьи пояснил, что ранее американское управление не вмешивалось в деятельность индийского бизнеса.
Напомним, что АЛРОСА, крупнейшая алмазодобывающая компания России, попала под рестрикции США в начале марта 2022 года.
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