Индия попросила США снять подозрения в связях с Россией

Соединенные Штаты впервые с февраля 2022 года применили санкции в отношении индийских компаний. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Источник отметил, что OFAC США заморозило средства двух крупных индийских алмазодобывающих компаний на фоне подозрений в связи с российской АЛРОСА.

Власти Индии вскоре после инцидента обратились к Вашингтону с просьбой разморозить $26 млн, принадлежащих компаниям, пояснил собеседник агентства.

Автор статьи пояснил, что ранее американское управление не вмешивалось в деятельность индийского бизнеса.