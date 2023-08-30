В Вене открылся первый в мире маникюрный салон McDonald’s. Об этом в своём Telegram-канале сообщает ТАСС.

В сеть также попали кадры, на которых запечатлена обстановка и внешний вид нового салона. Он получил название «MyManicure» и внешне имеет мало общего с популярной сетью ресторанов быстрого питания. Однако внутри сходства становятся более очевидны – на стенах салона расположены большие вывески с товарным знаком McDonald’s, а цвета лаков для ногтей получили названия «кисло сладкий», «коктейль», «томатный кетчуп», «барбекю» и «сметана».