Visa и Mastercard планируют повысить комиссии за оплату кредитными картами

Операторы платежных систем Visa и Mastercard планируют повысить комиссии, взимаемые с ритейлеров при оплате их клиентами покупок с помощью кредитных и дебетовых карт. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, комиссии вырастут в октябре. При этом в апреле появятся новые сборы «за коммерческие кредитные, дебетовые и предоплаченные карты». Повышение объяснили растущими расходами на борьбу с мошенничеством и необходимостью внедрять инновации. При этом комиссия делится между платежными системами и банками, которые обслуживают карты.