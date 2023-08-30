Минфин продал бриллианты из Госфонда России за 3 миллиона рублей

В ходе открытого аукциона по продаже бриллиантов из Госфонда РФ были реализованы драгоценные камни массой 213,47 карата на сумму $31,7 тыс. (свыше 3 млн рублей). Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минфина России.

В пресс-службе отметили, что аукцион №11 состоялся во вторник, 29 августа.

Кроме того, уточнили в ведомстве, в ходе торгов были проданы природные изумруды общей массой 32,04 карата на сумму $879,29 (84,3 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что специалисты АО «Севералмаз» на месторождении имени М.В. Ломоносова обнаружили алмаз в виде сердца.