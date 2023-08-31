Бизнес попросил льготы для офшоров из-за падения рубля

Торгово-промышленная палата (ТПП) на фоне ослабления рубля предложила Минфину существенно повысить порог прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК), не облагаемой налогом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на текст обращения ТПП. Представитель Минфина подтвердил, что такой документ поступил к ним на рассмотрение.

Иностранные компании, которые фактически контролируются российскими юрлицами или гражданами (зачастую такие структуры зарегистрированы в офшорных юрисдикциях), получают прибыль в иностранной валюте — долларах, евро, швейцарских франках. Для уплаты налогов в России сумма пересчитывается в рубли по среднему курсу ЦБ за финансовый год. Из-за роста инфляции в мире и ослабления рубля «представляется целесообразным пересмотреть необлагаемые пороги прибыли КИК», подчеркивает ТПП в письме в Минфин. Бизнес-объединение предлагает освободить от налогов прибыль до 50 млн рублей, а не до 10 млн, как сейчас. Норму об этом ТПП предлагает включить в законопроект Минфина с поправками в Налоговый кодекс. Такая же планка в 50 млн рублей действовала в 2015 году, когда прибыль КИК только начали облагать налогом, напоминает издание.

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«Скачок инфляции влечет увеличение прибылей компаний, а в переводе на рубли сумма окажется еще выше из-за слабого курса. Поэтому круг бенефициаров, обязанных платить налоги с прибыли КИК, увеличится», — пояснила Forbes старший юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Екатерина Ардашева.

Зафиксированные в налоговом законодательстве значения могут требовать регулярного пересмотра с учетом экономических факторов, считает налоговый партнер «ТеДо» Анна Модянова. Если планку прибыли КИК для освобождения от налогов повысят, бенефициары будут меньше бояться раскрываться перед ФНС, считает Ардашева.

«К сожалению, до сих пор физлица и в меньшей степени компании предпочитают не отчитываться о контролируемых КИК перед ФНС, полагая, что их не вычислят», — признает она.

Также ТПП предложила дополнительные меры в помощь владельцам КИК.

Сейчас Налоговый кодекс позволяет не учитывать прибыль КИК в налоговой базе контролирующего лица — российской организации — при одновременном выполнении трех условий: персональных санкций, невыплате дивидендов за предыдущий период и если страна нахождения КИК не входит в черный список Минфина. ТПП предлагает сохранить за бизнесом право применять освобождение такой неучтенной ранее прибыли от налогообложения, если хотя бы одно из условий перестало выполняться.

«Идея ТПП, вероятно, связана с тем, что возможность не учитывать прибыль сильно сузилась ввиду расширения черного списка Минфина», — полагает Ардашева.

Если прибыль КИК не была учтена в налоговой базе организации по правилу трех критериев, контролирующее лицо обязано заплатить налог при продаже или ликвидации такой КИК. ТПП же предлагает переложить бремя уплаты налога на новое контролирующее лицо.

«Под КИК зачастую «висит» российский актив, и продажа, вероятнее всего, будет российским организациям. Возможно, с точки зрения ТПП налоговым органам будет проще собрать налоги с новых контролирующих лиц, и государственный бюджет не потеряет деньги», — пояснила Ардашева.

ТПП предлагает продлить до 2025 года мораторий на штрафы за неподачу в налоговые органы отчетности и других документов, подтверждающих прибыль (или убыток) КИК. Сейчас мораторий применяется только к 2020-2021 финансовым годам. Когда КИК находится в «недружественной» стране, бизнесу сложнее добиться из-за рубежа аудиторских заключений, выписок с банковских счетов и других документов.

«При этом штрафы за неподачу отчетности существенные и могут достигать 1,5 млн рублей за одну компанию», — предупредила Ардашева.

Поэтому целесообразно продлить норму об отсутствии штрафов за просрочку подачи документов, солидарна Модянова. Другая идея ТПП касается компенсаций бывшим акционерам, отстраненным от управления компанией по суду.

«В текущих геополитических условиях налогоплательщики вынуждены исключать участников-резидентов «недружественных» государств, не принимающих участие в управлении хозяйственным обществом, в судебном порядке», — пишет ТПП.

В таких случаях закон обязывает выплатить «дисквалифицированным» стоимость доли. Но санкции не позволяют бывшим акционерам получить выплаты, а сумма выплаты остается у компании. ТПП просит Минфин не облагать налогом такие «зависшие» выплаты.

ФНС никогда не раскрывала, о скольких подконтрольных россиянам КИК ей известно, отмечает Forbes. Бюджет получил свыше 1 трлн рублей налогов от КИК по открытым данным ФНС на 1 января 2023 года.