Авиакомпаниям России предложили приобретать западные лайнеры за свой счет

Власти предложили российским авиакомпаниям приобретать западные лайнеры не только за счет госфинансирования, но и собственной чистой прибыли. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly согласовали с Минтрансом получение средств из ФНБ на переоформление 40 самолетов из иностранной собственности в российскую. «Аэрофлот» согласовал выкуп 18 бортов ирландской AerCap, «Уральские авиалинии» — 19 самолетов разных собственников, iFly — три Airbus A330 от американской Air Lease Corporation. Специалисты отмечают, что на страховое урегулирование по этим лайнерам потребуется 80–96 миллиардов рублей.

S7 также не намерена «отказываться от возможности госфинансирования», хотя и все еще находится в процессе согласований, рассказали источники газеты. Utair смогла договориться о сделка по девяти своим Boeing, но решила обойтись без помощи и «самостоятельно привлекать средства».

При этом Минтранс потребовал, чтобы те авиакомпании, что получали в 2022 году субсидии и закончили его с чистой прибылью, полностью направили ее на финансирование сделок с лизингодателями. Чистая прибыль S7 за прошлый год превысила 34 миллиарда рублей, Utair получил более 4 миллиардов рублей. «Аэрофлота» требование не коснется, так как он закончил год с убытком в 40,5 миллиарда рублей по РСБУ (без учета корректировки на новый стандарт учета аренды).