Аналитики SberCIB прогнозируют снижение чистой прибыли банков в 2024 году

Аналитики SberCIB прогнозируют снижение чистой прибыли банков на 16% в 2024 году
Аналитики SberCIB Investment Research ожидают, что в 2023 году банки получат рекордный объем чистой прибыли в размере 2,9 трлн рублей. Однако в 2024 году чистая прибыль банковского сектора снизится на 16% и составит 2,4 трлн рублей, говорится в обзоре финансового сектора SberCIB. За первую половину 2023 года банки уже получили 1,7 трлн рублей чистой прибыли. Аналитики прогнозируют, что среднемесячная чистая прибыль сектора останется в районе 200 млрд рублей.
Недавнее повышение ключевой ставки Банком России до 12% может стать фактором, который повлияет на рост объемов чистой прибыли банков в этом году за счет того, что кредитный портфель в 2023 году может вырасти на 18% на фоне роста доходов населения. Это повлияет и на рост чистого процентного дохода банков. Чистые комиссионные доходы во втором полугодии 2023 года могут составить до 1 трлн рублей (в первом полугодии они были равны 0,9 трлн).
«Повышение процентной ставки ЦБ может стать позитивным фактором для чистых процентных доходов во втором полугодии 2023 года и незначительно замедлит рост кредитования. Растущая потребительская уверенность также укрепляет готовность населения возвращать средства на банковские счета и сокращать долю наличности. Рост реальных доходов домохозяйств и прибылей компаний поддерживает платежеспособность заемщиков на фоне восстановления экономической активности», — говорится в обзоре.
При этом аналитики отмечают, что к концу 2024 года данные факторы перестанут действовать, а чистая прибыль банков сократиться на фоне «повышения стоимости привлечения средств от клиентов, что может привести к снижению чистой процентной маржи сектора с 4,6% в 2023 году до 3,9% по итогам 2024 года».
Вместе с этим аналитики ожидают, что ключевая ставка будет находиться на уровне 12% до конца 2023 года. Её снижение начнется только в 2024 году.
- По итогам 2023 года чистая прибыль ВТБ может составить 424 млрд рублей, отмечают аналитики, что, наряду с привлеченными в ходе допэмиссии 243,2 млрд рублей, компенсирует потери 2022 года (606 млрд рублей). Аналитики SberCIB Investment Research ожидают, что банк сможет возобновить дивидендные выплаты только в 2025 году, а коэффициент выплат может составить 50% от чистой прибыли 2024 года по МСФО.
- Прибыль банка «Санкт-Петербург» в 2023 году может составить 42 млрд рублей, это на 13% меньше, чем в рекордном 2022 году, но на 130% больше, чем в 2021 году, отмечают аналитики. В следующем году прибыль снизится на 14% до 35,8 млрд рублей на фоне высокой базы первого полугодия 2023 года, когда банк получил рекордный комиссионный и торговый доход.
- В 2023 году чистая прибыль «Тинькофф банка» может вырасти на 247% год к году, до 73 млрд рублей. Это на 15% выше уровня 2021 года. При этом ROE банка достигнет 30%, что ниже исторических значений из-за высокого уровня капитала.