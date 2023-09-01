Аналитики SberCIB прогнозируют снижение чистой прибыли банков в 2024 году

Аналитики SberCIB Investment Research ожидают, что в 2023 году банки получат рекордный объем чистой прибыли в размере 2,9 трлн рублей. Однако в 2024 году чистая прибыль банковского сектора снизится на 16% и составит 2,4 трлн рублей, говорится в обзоре финансового сектора SberCIB. За первую половину 2023 года банки уже получили 1,7 трлн рублей чистой прибыли. Аналитики прогнозируют, что среднемесячная чистая прибыль сектора останется в районе 200 млрд рублей.

Недавнее повышение ключевой ставки Банком России до 12% может стать фактором, который повлияет на рост объемов чистой прибыли банков в этом году за счет того, что кредитный портфель в 2023 году может вырасти на 18% на фоне роста доходов населения. Это повлияет и на рост чистого процентного дохода банков. Чистые комиссионные доходы во втором полугодии 2023 года могут составить до 1 трлн рублей (в первом полугодии они были равны 0,9 трлн).

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«Повышение процентной ставки ЦБ может стать позитивным фактором для чистых процентных доходов во втором полугодии 2023 года и незначительно замедлит рост кредитования. Растущая потребительская уверенность также укрепляет готовность населения возвращать средства на банковские счета и сокращать долю наличности. Рост реальных доходов домохозяйств и прибылей компаний поддерживает платежеспособность заемщиков на фоне восстановления экономической активности», — говорится в обзоре.

При этом аналитики отмечают, что к концу 2024 года данные факторы перестанут действовать, а чистая прибыль банков сократиться на фоне «повышения стоимости привлечения средств от клиентов, что может привести к снижению чистой процентной маржи сектора с 4,6% в 2023 году до 3,9% по итогам 2024 года».

Вместе с этим аналитики ожидают, что ключевая ставка будет находиться на уровне 12% до конца 2023 года. Её снижение начнется только в 2024 году.