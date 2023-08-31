Wise Payments предупредили о наказании за несоблюдение санкций

Министерством финансов Великобритании были обнародованы данные о снятии подсанкционным лицом денежных средств со счета британской Wise Payments Limited. Данный шаг является мерой наказания за нарушение компанией положений об антироссийских санкциях, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отчет, опубликованный в четверг на сайте британского правительства.

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Подчеркивается, что управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI), входящее в состав министерства финансов, опубликовало документ в четверг, 31 августа, за нарушение положения 12 Регламента о России (санкции).

Подчеркивается, что Wise Payments не воспрепятствовала фирме, принадлежащей или контролируемой подсанкционным лицом, вывести 30 июня 2022 года со счета для бизнеса 250 фунтов стерлингов.

Управление не посчитало это достаточно серьезным нарушением для наложения денежного штрафа. В этой связи было принято решение об обнародовании информации о произошедшем.