Заводам могут запретить продлевать сроки достижения квот вредных выбросов

«По вашему поручению мы подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы компании-загрязнители больше не просили нас о "сдвижке вправо". Мы уже пошли один раз навстречу компаниям и сроки реализации эксперимента продлили до конца 2026 года. <…> Вместе с министерством экономического развития и министерством промышленности мы отработали эту шкалу штрафов, от 0,1% до 5% от годовой выручки компании», – рассказала она.