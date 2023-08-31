Заводам могут запретить продлевать сроки достижения квот вредных выбросов
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко заявила, что заводы и прочие промышленные предприятия в РФ необходимо лишить возможности продлевать сроки достижения квот вредных выбросов в атмосферу. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Абрамченко сделала во время совещания президента России Владимира Путина по вопросам развития Красноярского края.
«По вашему поручению мы подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы компании-загрязнители больше не просили нас о "сдвижке вправо". Мы уже пошли один раз навстречу компаниям и сроки реализации эксперимента продлили до конца 2026 года. <…> Вместе с министерством экономического развития и министерством промышленности мы отработали эту шкалу штрафов, от 0,1% до 5% от годовой выручки компании», – рассказала она.
По мнению Абрамченко, такой подход снизит риски для тех компаний, которые добросовестно подходят к вопросу работы с вредными выбросами. Согласно предложенным поправкам, ответственность затронет только те компании, которые не снизят уровень вредных выбросов к концу 2026 года.
Напомним, что 31 августа Владимир Путин проводит совещание по развитию Красноярского края.