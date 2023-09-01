Объем трансграничных переводов в ВТБ за лето вырос в шесть раз

"Число и объем переводов в дружественные страны растет весь прошлый и текущий год. Это связано как с расширением географии переводов, над которой ВТБ усиленно работает, так и с повышением качества и скорости проведения таких транзакций. В августе мы существенно расширили возможности переводов в Узбекистан. После подключения 26 банков-получателей страна сразу вырвалась в лидеры по переводам. Сегодня банк предлагает розничным клиентам переводы за рубеж в 12 стран, до конца года число доступных направлений увеличится в три раза - до 30 стран. Ключевыми направлениями станут Турция и Индия", - отметил начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.